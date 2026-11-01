Mersin'in turizm değerleri Antalya'da tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF) kentin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik zenginliklerini ulusal ve uluslararası turizm temsilcilerine tanıttı. Fuarda kurulan stantta sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere Mersin’in tarihi ve mitolojik mirasını keşfetme imkanı da sunuldu.

2628 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda E26 numaralı stantta yer alan Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı seyahat acenteleri, tur operatörleri, otel işletmecileri ve turizm profesyonelleriyle bir araya geldi.

Mersin’in dört mevsim turizm potansiyeli anlatıldı

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarında, Mersin’in binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürü ön plana çıkarıldı. Türkçe ve İngilizce bilgilendirmelerin yapıldığı stantta, kentin farklı turizm rotaları ve alternatif turizm olanakları tanıtıldı.

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Görüşmelerde Mersin’in deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra tarih, kültür, doğa ve gastronomi alanlarında da dört mevsim ziyaret edilebilecek bir destinasyon olduğu vurgulandı.

Sanal gerçeklikle Mersin’i keşfettiler

Mersin standında ziyaretçilerin ilgisini çeken uygulamalardan biri de sanal gerçeklik (VR) gözlükleri oldu. Teknoloji sayesinde ziyaretçiler, kentin mitolojik anlatılarını, tarihi dokusunu ve kültürel mirasını dijital ortamda deneyimleme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen tanıtım ve görüşmelerle Mersin’in ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğinin artırılması, sektör temsilcileriyle yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.