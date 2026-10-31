Mersin'de torbacı operasyonu: 2 tutuklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheliler H. Y. ve M. E. tespit edilerek baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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