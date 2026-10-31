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        Mersin'de torbacı operasyonu: 2 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Mersin'de torbacı operasyonu: 2 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheliler H. Y. ve M. E. tespit edilerek baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

        Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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