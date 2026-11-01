Mersin'de kanser hastalarına ücretsiz ulaşım desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kanser tedavisi gören hastaların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 2021 yılında başlattığı Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmeti ile bugüne kadar 13 bin hastaya ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında kemoterapi ve radyoterapi başta olmak üzere onkolojik tedavi gören hastalar, evlerinden alınarak tedavi gördükleri hastanelere ulaştırılıyor. Tedavilerinin ardından yeniden evlerine bırakılan hastalar, böylece ulaşım konusunda yaşadıkları güçlüklerden kurtuluyor.

13 bin hastaya hizmet verildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ambulans Servisi Mesul Müdürü Paramedik Deniz Anahtar, hizmetin 2021 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, "Tedavi raporunun planlamasına uygun şekilde hastamızı servis aracımızla evinden alıp sağlık kuruluşuna bırakıyoruz. Işın, kemoterapi ve akıllı ilaç gibi tedaviler alan hastalarımızın işlemleri bittikten sonra da evlerine ulaşımını sağlıyoruz. 2021 yılından bu yana 13 bin yurttaşımıza servis hizmeti sağladık" dedi.

Araçlarda hijyen koşullarına dikkat edildiğini ve hastaların güvenli, konforlu şekilde taşındığını kaydeden Anahtar, tedavi sonrasında yorgun düşen hastaların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

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Hastalar hizmetten memnun

Ücretsiz servis hizmetinden yararlanan hastalar da uygulamanın tedavi sürecindeki yüklerini hafiflettiğini dile getirdi. Meme kanseri tedavisi gören Tülay İnan, evinden alınarak hastaneye götürüldüğünü ve tedavi sonrasında yeniden evine bırakıldığını belirterek, hizmetin hem maddi hem de manevi açıdan kendilerine destek olduğunu söyledi.

Kanser tedavisi gören Kemal Soylu ve eşi Fatma Soylu da ulaşım konusunda yaşadıkları zorlukların hizmet sayesinde azaldığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Tedavi sürecinde maddi ve ulaşım sıkıntıları yaşadığını belirten Mahmut Taşulu ise sunulan hizmetin kendisi için büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

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Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi veya 0 324 234 84 00 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.