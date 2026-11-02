Tarsus'a yeni kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezi geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta yapımı sürdürülen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezinin Ekim 2027 sonunda tamamlanması planlanıyor. Toplam 10 bin 254 metrekarelik alanda inşa edilen merkezde, nikah ve çok amaçlı salonlar, eğitim atölyeleri ile konser ve etkinlik alanları yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'un önemli noktalarından biri olan Şelale mevkiinde, eski Şelale Otel arazisi üzerinde yapımı devam eden ‘Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi', tamamlandığında ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, toplam 10 bin 254 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Merkezde, 464 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 500 kişilik açık ve kapalı nikah salonu, seminer ve toplantı salonları, eğitim atölyeleri, restoran ve yaklaşık 6 bin 440 metrekarelik açık konser ve etkinlik alanı yer alacak. Ekim 2027 sonunda tamamlanması planlanan projenin daha erken hizmete açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Ağaç ve farklı bitkilerle zenginleştirilecek yeşil alanların da yer alacağı merkez, vatandaşların etkinliklere katılabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacak. Birbirinden farklı etkinlik alanlarını tek bir merkezde buluşturacak proje sayesinde Tarsus'un kültür ve sanat altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Bütün etkinlikleri tek bir çatı altında yapabilecekleri harika bir tesis olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Doğu Çakmak, ‘Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, projenin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Merkezin farklı kullanım alanlarıyla Tarsusluların pek çok ihtiyacına yanıt vereceğini ifade eden Çakmak, "Projemiz 10 bin 254 metrekare alana sahiptir. 4 bloktan oluşmakta ve 8 bin 233 metrekare kapalı alanına sahip olacaktır. İçerisinde 500 kişilik açık ve kapalı nikah salonu, 2 adet seminer salonu, 2 eğitim atölyesi, 4 toplantı salonu, 1 restoran, yaklaşık 6 bin 440 metrekare büyüklüğünde açık konser ve etkinlik alanı, 464 kişi kapasiteli tiyatro ve konser gibi etkinliklerin yapılabileceği bir çok amaçlı salon olacak. Ayrıca bolca ağaç ve çalının oluşturacağı ferah ve yeşil alanlar da bu yapılara eşlik edecek" dedi.

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Projenin tamamlanma takvimine ilişkin de bilgi veren Çakmak, "Taahhüt edilen süre Ekim 2027'nin sonu fakat biz bu süreyi erken alabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarsus'a, Tarsusluların ihtiyacı olan bir kültür, sanat ve sosyal merkez kazandırmış olacağız"

Merkezin hizmete girmesiyle Tarsusluların kültürel ve sosyal etkinlikler için kapsamlı bir tesise kavuşacağını vurgulayan Çakmak, "Tarsus'a, Tarsusluların ihtiyacı olan bir kültür, sanat ve sosyal merkez kazandırmış olacağız. Etkinlik, tiyatro, konser gibi bütün etkinlikleri tek bir çatı altında yapabilecekleri harika bir tesis olmuş olacak" diye konuştu.