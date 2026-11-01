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        Mersin'de torbacılara yönelik operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 102 sentetik hap, 14 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Mersin'de torbacılara yönelik operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

        Mersin’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 102 sentetik hap, 14 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kamuoyunda ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında M.Ç., M.B. ve H.T. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda M.Ç.'nin üzerinde ve ikametinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 730 TL ele geçirildi.

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        M.B.'nin adresinde yapılan aramalarda 102 sentetik ecza maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 TL bulundu. H.T.'nin üst ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 paket halinde toplam 14 gram metamfetamin ile 700 TL ele geçirildi.

        3 şüpheli tutuklandı

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç., M.B. ve H.T., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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