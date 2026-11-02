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        Mersin'de okul servis araçları denetlendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Mersin'de okul servis araçları denetlendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçları kontrol edildi.

        Kaymakam Duru, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şoförlere dikkatli ve duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Öğrencilere de araç içerisinde emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlatan Duru, güvenli yolculuğun önemine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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