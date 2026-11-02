Mersin'de okul servis araçları denetlendi

Kaymakam Duru, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şoförlere dikkatli ve duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçları kontrol edildi.

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