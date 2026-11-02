Mersin'de okul servis araçları denetlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Kaymakam Kemal Duru'nun da katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki denetimlerde, okul servis araçları kontrol edildi.
Kaymakam Duru, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şoförlere dikkatli ve duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Öğrencilere de araç içerisinde emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlatan Duru, güvenli yolculuğun önemine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.