Gülnar'da deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) denemelerinde dereceye giren öğrencilere bisiklet ve tablet hediye edildi.



Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir eğitim danışmanlık merkezi işbirliğinde iki etap halinde düzenlenen deneme sınavlarının ödül töreni, Gülnar Mesire Alanı'nda yapıldı.



Sınavlarda dereceye girenler, programda bisiklet ve tabletle ödüllendirildi.



Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını desteklemenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecinde motivasyonlarını yükseltmeye çalıştıklarını kaydetti.



