Gülnar'da "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Giriş: 06.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında, Gülnar Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Önge ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde devam eden kamu yatırımları, yürütülen projeler ve kurumlar arası işbirliği imkanları ele alındı.
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