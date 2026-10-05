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        GÜNCELLEME - Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında 3 belediye başkanı ve 47 kişi hakkında tutuklama talebi

        Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 60 şüpheliden, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında 3 belediye başkanı ve 47 kişi hakkında tutuklama talebi

        Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 60 şüpheliden, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarıldı.

        Savcılıktaki sorguları sona eren şüphelilerden Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        - Soruşturma süreci

        Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

        Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

        Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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