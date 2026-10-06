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        Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak ÇBK Mersin, taraftarı önünde mutlu son hedefliyor

        SERKAN AVCİ - Geçen sezon Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacağı Süper Kupa maçında taraftarını mutlu sonla buluşturmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak ÇBK Mersin, taraftarı önünde mutlu son hedefliyor

        SERKAN AVCİ - Geçen sezon Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacağı Süper Kupa maçında taraftarını mutlu sonla buluşturmayı hedefliyor.

        Basketbolda geçen yıl Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenerek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini saf dışı bırakarak Avrupa Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

        İki Türk ekibinin kupa mücadelesi vereceği maç, yarın saat 19.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

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        - Mersin ekibi ilk şampiyonluğu için mücadele verecek

        Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu ekibi olan ÇBK Mersin, ev sahibi avantajıyla çıkacağı maçta müzesine Süper Kupa da eklemek için mücadele edecek.

        Sarı-lacivertli ekip ise müsabakadan galip ayrılması durumunda son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi olacak.

        - Menajer Yalçın: "Fenerbahçe ile final oynamaya alıştık"

        ÇİMSA ÇBK Mersin'in menajeri Asena Yalçın, AA muhabirine, müsabakanın hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini söyledi.

        Her organizasyonda kupa hedefiyle mücadele ettiklerini dile getiren Yalçın, "Çukurova'da oynuyorsak kupayı kazanmak istiyoruzdur. Aynı şekilde Fenerbahçe de öyle. Biz Fenerbahçe ile final oynamaya alıştık. Çok güzel bir maç olacağına eminim." dedi.

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        Yalçın, 2 Türk takımının kupada karşılaşmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu her kulübün başına gelebilecek bir şey değil. O yüzden çok gururluyuz. Fenerbahçe daha önce bu kupayı kazanmıştı. Biz kazanabilirsek bir ilk olacak. Hem Anadolu'da hem Türkiye'de bizim için çok büyük başarı olacak." diye konuştu.

        - Başantrenör Yıldızoğlu: "Takıma güveniyorum"

        Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise iki takımın da iyi kadroya sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Tek maçlık müsabaka olacak. Günün şartlarında hazırlıklarını en iyi sürdüren, maç günü en hazır takım, kupanın favorisi olacak. Takıma ve Mersinli sporseverlere güveniyorum. Bir taraftan ÇBK Mersin'in, diğer taraftan Fenerbahçe'nin iki büyük kupayı kazanması ülkemiz için gerçekten çok değerliydi. Şimdi de bunun ödülü gibi olacak. İnşallah hak edenin kazandığı güzel bir maç olur."

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        Taraftara çağrıda bulunan Yıldızoğlu, "Taraftarımız şimdiye kadar bir sürü önemli maçta bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz burada Dörtlü Final'e ev sahipliği yaptık. Geçen sene Avrupa Kupası finali oynadık. Kazandığımız bütün başarılarda onların çok büyük emekleri var. Müsabakada onlara çok fazla ihtiyacımız olacak. İnşallah Mersinli sporseverlerle güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandı.

        - Kaptan Sinem Ataş: "Sahamızda Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz"

        Takım kaptanı Sinem Ataş da Süper Kupa'da iki Türk takımının karşılaşacak olmasının gururunu yaşadıklarını vurguladı.

        Geçen yıl tarihi zaferlere imza attıklarını söyleyen Sinem, şunları kaydetti:

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        "Bu kulüp kurulduğunda en büyük hedefi Avrupa Kupası'nı kazanmaktı. Bunun Anadolu'da kazanılan ilk kupa olması, bizim için çok büyük bir gururdu. Bunun için çok mutluyuz. Bunu da Süper Kupa ile taçlandırmak istiyoruz. Avrupa'nın en değerli kupası. Bunu kazanmak Mersin, kulübümüz ve ülkemiz için çok önemli. Final maçları her zaman çok özeldir. Bu maçı da Mersin'de, evimizde oynayacağız. Bu, kentimiz ve kulübümüz için de ayrı bir gurur. Kendi sahamızda Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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