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        GÜNCELLEME - Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı dahil 34 zanlı tutuklandı

        Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı dahil 34 zanlı tutuklandı

        Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 60 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

        Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

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        Hakimlik, Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

        Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesinde gördüğü usulsüzlüklere ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrol tedbiriyle salıverilen zanlılar arasında yer aldı.

        - Soruşturma süreci

        Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 1 zanlı daha yakalanmıştı. Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

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        Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "olur"unun bulunduğu belirlenmişti.

        Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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