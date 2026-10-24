Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Kahvehane saldırısında ölü sayısı ikiye yükseldi

        Kahvehane saldırısında ölü sayısı ikiye yükseldi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Osman Turan(24) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olayda yaşamını yitiren sayısı ikiye yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Kahvehane saldırısında ölü sayısı ikiye yükseldi

        Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Osman Turan(24) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olayda yaşamını yitiren sayısı ikiye yükseldi.

        Olay, 29 Eylül 2026 tarihinde Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde bir kahvehanede yaşandı. Mahallede bulunan kahvehaneye gelen silahlı bir kişi, içeride bulunanlara ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Osman Turan'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Turan’ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

        REKLAM

        Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanıp tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mersin Büyükşehir'in MERCEK kurslarında 9 bin kişi meslek sahibi oldu
        Mersin Büyükşehir'in MERCEK kurslarında 9 bin kişi meslek sahibi oldu
        3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı
        3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali başladı
        Eğriçayır Yaylası'nın bereketi: Türk balı altın madalya kazandı dünya birin...
        Eğriçayır Yaylası'nın bereketi: Türk balı altın madalya kazandı dünya birin...
        Araçla ezilen köpek kurtarılamadı
        Araçla ezilen köpek kurtarılamadı
        Tiyatrocu Ümmiye Koçak'ın bağımlılığın açtığı yaraları anlattığı oyunu sahn...
        Tiyatrocu Ümmiye Koçak'ın bağımlılığın açtığı yaraları anlattığı oyunu sahn...
        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama
        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama