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        Mersin Büyükşehir'in MERCEK kurslarında 9 bin kişi meslek sahibi oldu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, bugüne kadar 9 bin kişiye ücretsiz mesleki eğitim verdi. Kent genelindeki 6 merkezde sürdürülen kurslarda, 550 kişi aktif olarak eğitim alırken, kursiyerlere meslek edinme ve istihdama katılma fırsatı sunuluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir'in MERCEK kurslarında 9 bin kişi meslek sahibi oldu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, bugüne kadar 9 bin kişiye ücretsiz mesleki eğitim verdi. Kent genelindeki 6 merkezde sürdürülen kurslarda, 550 kişi aktif olarak eğitim alırken, kursiyerlere meslek edinme ve istihdama katılma fırsatı sunuluyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2022 yılında hizmete başlayan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri; Tırmıl, Hal, Yenişehir, Halkkent, Turgut Reis ve Karacailyas şubelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgesel ihtiyaçlar ve iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda planlanan eğitimlerde; kaynak, metal, mobilya, giyim üretimi, gastronomi, güzellik ve bakım, sağlık hizmetleri, bilişim teknolojileri, yabancı dil, muhasebe ve el sanatları gibi birçok alanda kurs veriliyor.

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        İstihdam ve mesleki gelişime destek

        MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, merkezlerde yalnızca yeni bir meslek edinmek isteyenlere değil, mevcut mesleğinde kendini geliştirmek veya farklı bir alana yönelmek isteyenlere de eğitim verdiklerini belirtti. Kursiyerlerin eğitim sonrasında işverenlerle buluşturulmasına da destek olduklarını kaydeden Maya, kursların ardından Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ve bazı alanlarda mesleki yeterlilik belgeleri verildiğini, sınav ve belge ücretlerinin de belediye tarafından karşılandığını ifade etti.

        Yeni eğitim döneminde 550 kursiyerin eğitim aldığını bildiren Maya, 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara açık olan kurslarda kontenjanların sınırlı olduğunu belirterek, başvuru duyurularının her ay sonunda belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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        Kadınların ekonomik hayata katılımını ve gençlerin meslek edinmesini önemsediklerini vurgulayan Maya, eticaret, yapay zeka ve yazılım gibi dijital alanlarda da eğitimler düzenlediklerini aktardı. Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında dijitalleşme, turizm ve istihdam alanlarında da çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Maya, MERCEK'in amacının vatandaşların yalnızca iş bulmasına değil, kendi ekonomik geleceklerini kurabilecek özgüveni kazanmalarına da katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

        Kursiyerlerden ücretsiz eğitimlere teşekkür

        MERCEK kursiyerleri de aldıkları eğitimlerin mesleki gelişimlerine ve gelecek planlarına katkı sağladığını belirtti. Aşçılık, pastacılık, baristacılık, giyim üretimi ve güzellik alanlarında eğitim alan kursiyerler, ücretsiz kurslar sayesinde hem yeni beceriler kazandıklarını hem de kendi iş yerlerini açma fırsatına yaklaştıklarını ifade etti.

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        Kurslarda kullanılan malzemelerin de belediye tarafından karşılandığını belirten kursiyerler, MERCEK eğitimlerinin özellikle ekonomik imkânları sınırlı vatandaşlar ve ev hanımları için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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