Mersin'de 1 haftada 1014 araç trafikten menedildi

Söz konusu tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 697 kişi de yakalandı.

Denetimlerde, 133 bin 737 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1014 aracı trafikten menetti.

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