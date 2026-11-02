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        Mersin'de 1 haftada 1014 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 133 bin 737 araçtan 1014'ü trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Mersin'de 1 haftada 1014 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 133 bin 737 araçtan 1014'ü trafikten menedildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 26 Ekim-1 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 133 bin 737 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1014 aracı trafikten menetti.

        Söz konusu tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 697 kişi de yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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