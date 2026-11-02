Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Akdeniz Belediyespor, Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi.
Giriş: 02.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Aladağ Gücü Spor ile Akdeniz Belediyespor, Adana'daki Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 3 maçta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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