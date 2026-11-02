Mersin'de "Kızılay Kolu Danışman Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Merkezi Başkanı Parıltı, iyilik hareketinin geleceğe güçlü şekilde yansıması için Kızılay Kolu danışman öğretmenlerinin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kızılay Kolu çalışmalarının geliştirilmesine yönelik hedeflerin ele alındığı programda, üniversitelerdeki işbirlikleri ve gönüllülük merkezlerine yönelik planlamalar da görüşüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Haftası kapsamında organize edilen program, Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

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