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        Mersin'de iki akrabasını tabancayla öldüren sanık yargılanıyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yengesi ve onun annesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Mersin'de iki akrabasını tabancayla öldüren sanık yargılanıyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yengesi ve onun annesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 26 Temmuz'da yengesi Aygül Çınar ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ö.C. Çınar (23) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

        Duruşmada, maktullerin komşuları R.D. ve H.K. tanık olarak dinlendi.

        Daha sonra söz verilen müştekilerden Ayşe Adıyaman, annesi ve ablasını öldüren sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Sanık sürekli 'Neden annemlere gitmiyorsun, kendi annenin evinde neden kalıyorsun?' diye tehdit ediyordu. Bu tehditlere şahidim. Sanık, olaydan 3 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Cezaevindeyken de sürekli tehdit ediyordu." ifadelerini kullandı.

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        Sanık Ö.C. Çınar ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Ben yapmamam gereken bir suçu yaptım ancak neden yaptım? Pişmanım." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Adresinde tabanca ve 185 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu

        Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ö.C. Çınar, polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Adresinde 185 uyuşturucu etkili hap ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilen Ö.C. Çınar tutuklanmıştı.

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        Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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