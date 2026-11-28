Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 UV 125 plakalı traktör, R.A. yönetimindeki 33 UT 453 plakalı kamyonet, sürücüleri öğrenilemeyen 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AJD 264 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolunun Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada R.A., M.K., U.Z., Ş.O. ve D.A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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