Sarıkeçili Yörükleri göçün ardından kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı
Konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları göç yolculuğunda Mersin'in Gülnar ilçesine ulaştı.
Konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları göç yolculuğunda Mersin'in Gülnar ilçesine ulaştı.
Konya'nın Hadim ilçesindeki yaylalarda yaşayan Yörükler, 1,5 ay önce develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'e doğru yola çıktı.
Gülnar'a ulaşan Yörükler, Yarmasu Mahallesi kırsalında araziye çadırlarını kurdu.
Eşi, kızı ve 2 torunuyla göç kültürünü yaşatan Sarıkeçili Yörüklerinden 55 yaşındaki Ali Kuş da 16 deve ve 250 küçükbaş hayvanla yaptığı yolculukta Gülnar'a ulaştı.
Ali Kuş, AA muhabirine, yıllardır ailesiyle konargöçer şekilde yaşadıklarını söyledi.
İlçede 10 gün konakladıktan sonra yola devam edeceklerini belirten Kuş, kış mevsimi boyunca Aydıncık'ta kalacaklarını, sonra tekrar Konya'nın yolunu tutacaklarını kaydetti.
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