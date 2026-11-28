Eşi, kızı ve 2 torunuyla göç kültürünü yaşatan Sarıkeçili Yörüklerinden 55 yaşındaki Ali Kuş da 16 deve ve 250 küçükbaş hayvanla yaptığı yolculukta Gülnar'a ulaştı.

Konya'nın Hadim ilçesindeki yaylalarda yaşayan Yörükler, 1,5 ay önce develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'e doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.