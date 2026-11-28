Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmenlerle ailelerinin yer aldığı koşu yarışında dereceye girenler ödüllendirildi.

Erdemli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde 'Öğretmenler Günü Koşu Yarışı’ düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde bugün düzenlenen yarış Erdemoğlu Bulvarı’nda başladı, 2,7 kilometre sonra askerlik şubesinin bulunduğu mevkide tamamlandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin, Türk Kızılay Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik'in start verdiği yarışlara öğretmen ve ailelerinin yanı sıra öğrencilerle vatandaşlarda katıldı.Öğrenciler ve öğretmenler ile erkek ve kadınlar kategorisinde düzenlenen yarışta dereceye giren ilk 5'lere para ödülü verildi. Ödülleri ilçe protokolü vermesinin ardından katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşattıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara," Bu güzel etkinliğe katılan herkese, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.

Yarışı birinci bitiren lise öğrencisi Emir Berkay Göçer'de koşu yarışında derece yaptığını ve mutlu olduğunu söyledi.