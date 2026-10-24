Tarsus'ta kahvehaneye silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Yaralılardan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Osman Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 29 Eylül’de ilçenin Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı hayatını kaybederken, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve Osman Turan ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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