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        Tarsus'ta kahvehaneye silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda Mehmet Atlı'nın (71) ardından ağır yaralanan Osman Turan (24) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Tarsus'ta kahvehaneye silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

        MERSİN’in Tarsus ilçesinde kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda Mehmet Atlı’nın (71) ardından ağır yaralanan Osman Turan (24) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 29 Eylül’de ilçenin Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı hayatını kaybederken, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve Osman Turan ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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        Yaralılardan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Osman Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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