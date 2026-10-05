Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 888 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" ve "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler, toplam 2 bin 888 turist getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" ve "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler, toplam 2 bin 888 turist getirdi.
Kuşadası Limanı'ndan sonra Bodrum'a uğrayan Bermuda bayraklı, 219 metre uzunluğundaki "Renaissance", limana yanaştırıldı.
Gemide çoğu Fransız 1127 yolcu ile 527 personel bulunduğu belirtildi.
Patmos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı, 264 metrelik "Marella Discovery" de aynı gün ilçeyi ziyaret etti.
Gemide çoğu İngiliz 1761 yolcu ile 742 personel bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerin ardından limandan ayrılan gemi yolcuları ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
"Renaissance"ın bir sonraki durağı Patmos Limanı, "Marella Discovery"nin ise Rodos Adası olacak.
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