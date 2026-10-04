Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali sona erdi

        2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali sona erdi

        "2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali", Selimiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinlikleriyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:26 Güncelleme:
        2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali sona erdi

        "2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali", Selimiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinlikleriyle tamamlandı.

        Marmaris Belediyesi öncülüğünde yürütülen festivalin son gününde, Sığ Liman'da yoga etkinliği, SUP board gösterisi ve stant açılışları yapıldı.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen panelde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal, deniz ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

        Mutfak/Panel Sahnesi'nde düzenlenen yemek gösterilerinde şef Murat Yıldız "Urla Enginarlı, İç Baklalı Granyöz", şef Tacan Oruç "Çamlı Sahilinden Lağos Buğlama", şef Mustafa Yıldız "Diplerin Yıldızı ile Köklerin Dansı" ve şef Şevval Akkaya "Marmaris Balı ve Portakal Segmentli Somon" sunumlarını katılımcıların beğenisine sundu.

        REKLAM

        - Taşlıca'da yöresel pazar kuruldu

        Festivalin kırsal mahallelere uzanan ayağında Taşlıca Mahallesi'nde yöresel pazar kuruldu. Karakılçık ekmeği, keşkek, bal, zeytinyağı ve eşek sütü sabunu gibi ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Marmaris Tazelenme Üniversitesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekipleri halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

        Taşlıca'daki programı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, Taşlıca'nın kendine has üretimi ve yetişen aşçılarıyla kent gastronomisindeki önemini vurguladı.

        Selimiye Mahallesi'nde, Yüksel Bağcı Ritim Grubu'nun gösterisi, Yasu Greek Band konseri, Rhythm Academy ile Datça Dans Spor Kulübü'nün sirtaki gösterisinin yer aldığı etkinlikler, Batuhan Şaraplı'nın kapanış konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı
        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı
        Muğla'da "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı
        Muğla'da "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı
        Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 351 turist geldi
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 351 turist geldi
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca hayvan barınağına mama desteği
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca hayvan barınağına mama desteği
        Bodrum'da "9. Uluslararası Yarı Maraton" heyecanı başladı
        Bodrum'da "9. Uluslararası Yarı Maraton" heyecanı başladı