2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali sona erdi

"2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali", Selimiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinlikleriyle tamamlandı.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde yürütülen festivalin son gününde, Sığ Liman'da yoga etkinliği, SUP board gösterisi ve stant açılışları yapıldı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen panelde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve Diyetisyen Bilge Olcay Dal, deniz ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

Mutfak/Panel Sahnesi'nde düzenlenen yemek gösterilerinde şef Murat Yıldız "Urla Enginarlı, İç Baklalı Granyöz", şef Tacan Oruç "Çamlı Sahilinden Lağos Buğlama", şef Mustafa Yıldız "Diplerin Yıldızı ile Köklerin Dansı" ve şef Şevval Akkaya "Marmaris Balı ve Portakal Segmentli Somon" sunumlarını katılımcıların beğenisine sundu.

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- Taşlıca'da yöresel pazar kuruldu

Festivalin kırsal mahallelere uzanan ayağında Taşlıca Mahallesi'nde yöresel pazar kuruldu. Karakılçık ekmeği, keşkek, bal, zeytinyağı ve eşek sütü sabunu gibi ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Marmaris Tazelenme Üniversitesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekipleri halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

Taşlıca'daki programı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, Taşlıca'nın kendine has üretimi ve yetişen aşçılarıyla kent gastronomisindeki önemini vurguladı.

Selimiye Mahallesi'nde, Yüksel Bağcı Ritim Grubu'nun gösterisi, Yasu Greek Band konseri, Rhythm Academy ile Datça Dans Spor Kulübü'nün sirtaki gösterisinin yer aldığı etkinlikler, Batuhan Şaraplı'nın kapanış konseriyle sona erdi.