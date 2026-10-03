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        Muğla'da "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı

        Muğla'nın Ula ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Muğla'da "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı

        Muğla'nın Ula ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Gökova Susamı Hasat Festivali" başladı.

        Gökova Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, bölgenin coğrafi işaretli ürünü Gökova susamının tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlendi.

        Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, üreticilerle birlikte tarlaya girerek susam hasadına eşlik etti.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve açılış programının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Yerel üreticilerin ürünlerini tanıttığı stantlarda yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşturuldu.

        Katılımcılara, Gökova susamının geleneksel yöntemlerle yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve işlenmesine ilişkin bilgi verildi.

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        Festival alanında kurulan yerel üretici pazarında tarımsal ürünler ve yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Festival, yarın sona erecek.

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