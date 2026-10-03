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        Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları ile Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan gezi teknesindeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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