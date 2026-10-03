Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları ile Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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