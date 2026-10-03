Muğla açıklarındaki gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, gezi teknesinde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları ile Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan gezi teknesindeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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