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        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Bodrum'da koşmak iyi hissettirir" mottosuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:33 Güncelleme:
        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Bodrum'da koşmak iyi hissettirir" mottosuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu sona erdi.

        Mint Organizasyon tarafından Asics ve Bodrum Belediyesinin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER'in destekleriyle düzenlenen organizasyon, 2-4 Ekim tarihlerinde yapıldı.

        Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova dahil 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

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        Yarışların startını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk verdi. Protokol üyeleri daha sonra 5 bin metre parkurunda sporcularla koştu.

        Sporcular, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Kumbahçe ve marina hattı başta olmak üzere ilçenin simge noktalarından geçen güzergahlarda mücadele etti.

        Organizasyon kapsamında finişe ulaşan sporculara verilen madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlandı.

        Öte yandan yarışa katılan sporculardan Hasan Can Altıner, parkuru tamamladıktan sonra kız arkadaşı Beste Mürşitoğlu'na evlilik teklifinde bulundu.

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        Yarışların ardından genel klasmanda dereceye giren atletlere ödülleri Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, törende yaptığı konuşmada, sporun ve birlikteliğin yaşandığı güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de organizasyonu seneye 10'uncu kez düzenleyeceklerini dile getirerek, "İlk 10’a giren sporcuların seneye kayıt ücretlerini ben karşılayacağım. 10’uncu yılda tüm tişörtlerimiz turuncu olacak." ifadelerini kullandı.

        Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ise gelecek yıl daha fazla katılımcıyı Bodrum'da ağırlamak istediklerini belirtti.

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        - Dereceye giren sporcular

        Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan atletler şunlar:

        21K Erkekler:

        Üzeyir Söylemez (1:13:20)

        Pavel Zakharov / Rusya (1:16:54)

        Ömer Oklu (1:16:56)

        21K Kadınlar:

        Ezgi Akarsu (1:31:27)

        Aleksandra Iakovleva / Rusya (1:33:44)

        Aliye Ayta (1:37:00)

        10K Erkekler:

        Ufuk Arda (0:33:47)

        Güngör Özege (0:36:16)

        Uğur Pehlivan (0:36:26)

        10K Kadınlar:

        Gamze Turhan (0:43:15)

        Çağla Elmas (0:44:45)

        Liubov Larionova / Rusya (0:44:48)

        5K Erkekler:

        Fedır Bezlepkın (0:17:41)

        Erdem Aydakul (0:19:10)

        Uras Danan (0:19:16)

        5K Kadınlar:

        Aslı Arık (0:19:46)

        Fatma Taş (0:20:22)

        Irmak Demir (0:20:29)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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