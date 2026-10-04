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        Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları teknede, 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi, göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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