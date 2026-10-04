Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları teknede, 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi, göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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