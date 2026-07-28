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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 988 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer 2 bin 988 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 988 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer 2 bin 988 yolcu getirdi.


        Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya" ve Fransa bayraklı 182 metrelik "Club Med 2" yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.


        Marmaris'ten gelen Aroya'da çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 693 yolcu ile 1151 personel bulunduğu belirtildi.


        Sisam Limanı'ndan gelen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan 5 direkli "Club Med 2"de çoğu Fransız 295 yolcu ile 209 personel bulunuyor.


        Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından çarşıyı ve tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere şehir turuna çıktı.


        Akşam saatlerinde hareket edecek gemilerden "Aroya"nın bir sonraki durağı Kaş Limanı, "Club Med 2"nin ise İstanköy olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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