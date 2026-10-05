Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mumcular Mahallesi yakınları Çocuk Mezarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bodrum Mumcular yakınlarındaki yangına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için mücadelenin canla başla sürdürüldüğü belirtildi.