Marmaris'te iş yerinden giysi hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada, hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin mont ve pantolunu giydikten sonra parasını ödemeden iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Üzerinde iş yerinden aldığı kıyafetlerle karakola getirilen şüphelinin, ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu, hırsızlık kastının bulunmadığını ve durumun yanlışlıktan kaynaklandığını savunduğu öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir şüphelinin, iş yerinin önündeki stanttan mont ve pantolon çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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