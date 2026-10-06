Fethiye'de su altında evlilik teklifi

Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı. Su altındaki aktiviteler sırasında, daha önce hazırlanan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

Kız arkadaşı Merve Çabuk ile Fethiye'ye tatile gelen Ömer Faruk İkiz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti.

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