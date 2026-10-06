Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de su altında evlilik teklifi

        Fethiye'de su altında evlilik teklifi

        Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Fethiye'de su altında evlilik teklifi

        Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti.

        Kız arkadaşı Merve Çabuk ile Fethiye'ye tatile gelen Ömer Faruk İkiz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

        Dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı. Su altındaki aktiviteler sırasında, daha önce hazırlanan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

        "Evet" cevabının ardından İkiz, kız arkadaşı Çabuk'a sarıldı.

        Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele

        Benzer Haberler

        Muğla'da bir haftada aranan 121 kişi yakalandı
        Muğla'da bir haftada aranan 121 kişi yakalandı
        Yeni öğrenciler "Gelin Tanış Olalım" projesiyle Muğla'yı keşfetti
        Yeni öğrenciler "Gelin Tanış Olalım" projesiyle Muğla'yı keşfetti
        GÜNCELLEME - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Seydikemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Seydikemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muğla'da 4 yıl önce kaybolan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık y...
        Muğla'da 4 yıl önce kaybolan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık y...
        Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor