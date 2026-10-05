Yeni öğrenciler "Gelin Tanış Olalım" projesiyle Muğla'yı keşfetti

Etkinlikle öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler için "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında gezi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.