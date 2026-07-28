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        Fethiye'deki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Fethiye'deki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından belediye, tüm ilgili birimleriyle sahaya indi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Belediye tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunca hazırlanacak rapor doğrultusunda mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli destekler ilgili birimler tarafından hayata geçirilecek.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, hasar tespit komisyonunun çalışmaları sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli destekleri en kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.

        Belediye olarak afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Aras, "Doğamızı yeniden yeşertmek, yaraları birlikte sarmak ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan yangın İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış ve buradaki bazı evler tahliye edilmişti, yangın 23 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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