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        Genel Sekreter Yılmaz, Milas ve Bodrum'daki yıl yatırımlarını yerinde inceledi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni dönem yatırım programı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Genel Sekreter Yılmaz, Milas ve Bodrum'daki yıl yatırımlarını yerinde inceledi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni dönem yatırım programı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas Meşelik ve Bodrum Mumcular mahallelerinde muhtarlarla bir araya gelerek devam eden yol yatırımlarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımların sürdüğünü belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Milas Dörttepe Mahallesi'nin 4,9 kilometrelik yolu 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandı. Meşelik Mahallesi'nde ise MUSKİ tarafından altyapısı tamamen yenilenen yolda asfalt serimine başlandı.

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        MumcularYeniköy yolunda pazartesi günü asfalt çalışmalarına başlanacağını açıklayan Yılmaz, gelen talepler doğrultusunda güzergâhın 650 metre uzatılarak nizamiye bölümünün de projeye dahil edildiğini kaydetti.

        Genel Sekreter Yılmaz, MilasMenteş yolunda hazırlıkların tamamlandığını, protokol ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) başvurularının yapıldığını belirten Yılmaz, Meşelik ve Mumcular çalışmalarının ardından ekiplerin bu güzergâhta çalışmalara başlayacağını ifade etti.

        MumcularBayır yolu Alparslan Caddesi'nde ise Bodrum Belediyesi ile koordineli çalışma yürütüleceğini bildiren Yılmaz, yağmur suyu projesi ve üstyapı yatırımlarının eş zamanlı gerçekleştirileceğini söyledi.

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        Bodrum'daki yeni dönem yol programına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, BağlaGürece arasında 9 kilometrelik yol çalışmasına başlanacağını, GündoğanKızılburun arasındaki 1,9 kilometrelik güzergâhta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımına geçileceğini belirtti.

        Gümüşlük Atatürk Caddesi'nde 800 metrelik bölümde sıcak asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağını aktaran Yılmaz, KızılağaçYalıçiftlik güzergâhında ise 8,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve kaldırım düzenlemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

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