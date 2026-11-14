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        Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

        Muğla’nın Ortaca ilçesinde narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, ‘Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Uygulama’ talimatı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında denetim yapıldı. Denetimler kapsamında narenciye bahçelerinden pestisit kalıntı analizi için numuneler alındı.

        Bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde belirtilen kullanım şartlarına uygunluğunun kontrol edildiği çalışmalarda, pestisit kalıntılarından kaynaklanabilecek insan sağlığı risklerinin önlenmesi ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanıyor.

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        Alınan numuneler, pestisit kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, insan ve çevre sağlığının korunması, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımının sağlanması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

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