GÜNCELLEME - Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürdü.



- Yangına 6 dakikada müdahale başladı



Orman Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere, dün başlayan orman yangınına 6 dakika gibi kısa sürede müdahaleye başladıklarını söyledi.



Yangın sırasında meteorolojik şartlar bakımından sıkıntılı ve riskli bir durum olduğunu belirten Karacabey, yangının blok orman alanları ve yerleşim yerlerine sıçramaması için mücadele verildiğini söyledi.





Karacabey, "Verdiğimiz etkili ve etkin mücadele neticesinde yangın kontrol altına alınmış oldu." dedi.



Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

