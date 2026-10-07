Marmaris açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Giriş: 07.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yolcu gemisinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
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