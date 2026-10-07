Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da kamu çalışanlarına dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi

        Muğla'da kamu çalışanlarına dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi

        Muğla'da kamu kurumlarının iletişim kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Muğla'da kamu çalışanlarına dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi

        Muğla'da kamu kurumlarının iletişim kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı başladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, kamu kurumlarının halkla ilişkiler ve CİMER birimlerinde görev yapan personel ile yerel basın mensuplarından oluşan 786 kişi katılıyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan ve iki gün sürecek programda, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ile araştırma ve bilgi sentezleme, halkla ilişkiler ve CİMER ile sosyal medya kullanımı konuları ele alınıyor.

        REKLAM

        Programa Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun da katıldı.

        Sağun, açılışta yaptığı konuşmada, bilgiye erişim hızının artmasıyla dezenformasyon, kriz yönetimi ve stratejik iletişimin öneminin de arttığını söyledi.

        Doğru, hızlı ve şeffaf iletişimin vatandaş ile devlet arasındaki ilişkinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Sağun, programda yapay zekadan sosyal medyaya, dezenformasyonla mücadeleden kriz iletişimine kadar farklı konuların ele alınacağını ifade etti.

        Vali Yardımcısı Çorumluoğlu da kamu kurumlarının gelişmeleri zamanında, doğru ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmasının önemine dikkati çekti.

        REKLAM

        Sosyal medya aracılığıyla bilgilerin hızlı yayıldığını belirten Çorumluoğlu, özellikle olağanüstü durumlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

        Programın ilk gününde İletişim Başkanlığı uzmanlarınca "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?", "Yapay Zeka ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme", "İletişim ve Halkla İlişkiler/CİMER Eğitimi" ile "Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı" başlıklarında eğitimler verildi.

        Eğitimler yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 7 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber

        Benzer Haberler

        Genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
        Genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
        Muğlaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
        Muğlaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
        Muğla'da gençler iklim değişikliğine karşı çözüm önerileri geliştirdi
        Muğla'da gençler iklim değişikliğine karşı çözüm önerileri geliştirdi
        Muğla'da suç örgütlerine yönelik geçen ay yapılan operasyonlarda 27 şüpheli...
        Muğla'da suç örgütlerine yönelik geçen ay yapılan operasyonlarda 27 şüpheli...
        Fethiye'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Fethiye'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı