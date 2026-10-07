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        Muğlaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, milli maç arasının ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Muğlaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, milli maç arasının ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kemal Dirikan Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Muğla ekibinin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

        Hazır olmayan oyuncuların fiziksel durumlarını geliştirmeleri açısından aranın faydalı olduğunu belirten Koşukavak, bu süreçte iki hazırlık maçı oynadıklarını ifade etti.

        Koşukavak, milli ara sonrasında ligin iddialı takımlarıyla karşılaşacaklarını belirterek, "İlk maç İstanbul'da Karagümrük deplasmanı. Üç, dört günde bir maç oynayacağız. Zor bir periyoda giriyoruz. Karagümrük zor bir deplasman. Oyuncu kadrosu çok güçlü." dedi.

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        Fatih Karagümrük maçının ardından sahalarında Bursaspor ve deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacaklarını aktaran Koşukavak, yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi.

        Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Koşukavak, Selim Dilli'nin arka adalesinde problem bulunduğunu, Bilal Ceylan'ın da sakat olduğunu aktardı.

        Koşukavak, "İnşallah umut ettiğimiz gibi iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi skorlar alıp bu periyodu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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