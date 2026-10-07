Muğla'da gençler iklim değişikliğine karşı çözüm önerileri geliştirdi

Muğla'da 18 liseden 54 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda, turizm ve kültürel mirasın iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Menteşe Anadolu Lisesi koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın da katıldığı programda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde "Turizm, Kültürel Miras ve İklim Değişikliği" teması üzerine çalışmalar yaptı.

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Çalıştayda, iklim değişikliğinin Muğla'nın doğal ve kültürel zenginlikleri üzerindeki etkileri ele alınırken yerel ölçekte uygulanabilecek çözüm önerileri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, açılış konuşmasında Muğla'nın kıyılarının, ormanlarının ve kültürel mirasının korunmasında eğitimin önemine dikkati çekti.

Gençlerin geleceğe ilişkin kararlarda söz sahibi olmasını önemsediklerini belirten Çay, "Bizlere düşen sorumluluk da onların fikirlerini ciddiyetle dinlemek ve gelişmelerine alan açmaktır. Muğla'nın doğal ve kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara taşıyacak iradenin, bugün bu salonda güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Çay, öğrencilerin sorunları güvenilir bilgiler ışığında değerlendirmelerinin ve önerilerini somut adımlarla desteklemelerinin önemini vurguladı.

Programda, Let's Do It Türkiye ekibinden Betül Özlen Çırak, COP31'e ilişkin tematik sunum yaptı. Songül Kılıçaslan'ın yürüttüğü tanışma etkinlikleriyle öğrencilerin birlikte çalışma süreçlerine katılımı desteklendi. Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de müzik dinletisi sundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde gerçekleştirilen çalıştayla, gençlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarının artırılması ve yerel çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlandığı bildirildi.