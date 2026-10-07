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        Genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

        Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Deste Küçük Boy'da şampiyon olan Fethiye Güreş Spor Kulübü pehlivanı Kadir Buğra Dikik, şampiyonluk kupasıyla Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Genç pehlivan Kadir Buğra Dikik, Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

        Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Deste Küçük Boy'da şampiyon olan Fethiye Güreş Spor Kulübü pehlivanı Kadir Buğra Dikik, şampiyonluk kupasıyla Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

        Kadir Buğra'ya ziyarette Beşkaza Kültür Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Fethiye Güreş Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Yüksel Topçu, kulüp yöneticisi Şevket Gürol ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş eşlik etti.

        Kadir Buğra, kazandığı şampiyonluk kupasını Vali Akbıyık'a takdim etti.

        Akbıyık, gençlerin sporda ve hayatın her alanında elde ettiği başarıların Muğla adına gurur verici olduğunu söyledi.

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        Dikik'in azim, kararlılık ve disiplininin ata sporunun geleceği açısından önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Kadir Buğra evladımızın er meydanında sergilediği azim, kararlılık ve disiplin, ata sporumuzun geleceği açısından hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır." dedi.

        Genç sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Akbıyık, Dikik'in elde ettiği başarıların devam edeceğine inandığını kaydetti.

        Akbıyık, ziyarette genç pehlivanı altınla ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

        Dikik, tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde elde ettiği dereceyle Ayak Boyu'ndan Deste Küçük Boy'a yükselmiş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından aynı sezonda Deste Orta Boy'a terfi etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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