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        Marmaris'te gaziler ve aileleri mehtap turunda buluştu

        Marmaris Belediyesince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve ailelerine yönelik mehtap turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Marmaris'te gaziler ve aileleri mehtap turunda buluştu

        Marmaris Belediyesince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve ailelerine yönelik mehtap turu düzenlendi.

        Sağlık İşleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Birimi tarafından organize edilen etkinlikte gaziler ve aileleri deniz turunda bir araya geldi.

        Marmaris körfezinde gerçekleştirilen turda katılımcılar sohbet ederek vakit geçirdi. Şehit ve gazilere duyulan minnetin vurgulandığı programda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla pasta kesildi.

        Etkinliğe Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri ile gazi ve şehit yakınları katıldı

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