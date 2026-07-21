Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 730 sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

