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        Muğla'da aranan 496 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 496 kişi yakalandı, 131'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Muğla'da aranan 496 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 496 kişi yakalandı, 131'i tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim'de 15 bin 299 devriye görevi gerçekleştirildi. Denetimlerde 150 bin 20 kişi ve 20 bin 769 araç kontrol edildi.

        Kontrollerde dolandırıcılık suçundan 47, hırsızlık suçundan 24, narkotik suçundan 36, kaçakçılık suçundan 11 ve diğer suçlardan aranan 378 kişi olmak üzere 496 kişi yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 42 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

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        Öte yandan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma kaydedildi.

        Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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