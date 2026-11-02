Muğla'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Olaylarla ilgili 175 şüpheli yakalanırken, bunlardan 8'i tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim 2026'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 173 olay meydana geldi.

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