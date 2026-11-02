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        Muğla'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 175 şüpheli yakalandı, 8 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Muğla'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 175 şüpheli yakalandı, 8 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim 2026'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 173 olay meydana geldi.

        Olaylarla ilgili 175 şüpheli yakalanırken, bunlardan 8'i tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Operasyonlarda 700 sentetik hap, 573 gram skunk, 302 gram kubar esrar, 144 gram metamfetamin, 66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 gram skunk tohumu ile 31 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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        Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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