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        Muğla'da kadınlara ustalık eğitimi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm üretebilmelerini sağlamak amacıyla "Hayatımın Ustasıyım" programı başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Muğla'da kadınlara ustalık eğitimi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm üretebilmelerini sağlamak amacıyla "Hayatımın Ustasıyım" programı başlatıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adil ve kadınların güçlenmesini önceleyen yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen program kapsamında kadınlara marangozluk, tesisat, araç bakımı, tamirat ve boyacılık alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Geleneksel olarak erkek mesleği olarak görülen alanlarda kadınların da bilgi ve beceri kazanmasını hedefleyen programla, katılımcıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları teknik sorunları kendi imkânlarıyla çözebilmeleri amaçlanıyor.

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        Program sayesinde kadınların yeni mesleki yetkinlikler kazanmasının yanı sıra ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi ve farklı iş alanlarında kendilerine yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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