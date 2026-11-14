Muğla'da kadınlara ustalık eğitimi

Program sayesinde kadınların yeni mesleki yetkinlikler kazanmasının yanı sıra ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi ve farklı iş alanlarında kendilerine yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor.

Geleneksel olarak erkek mesleği olarak görülen alanlarda kadınların da bilgi ve beceri kazanmasını hedefleyen programla, katılımcıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları teknik sorunları kendi imkânlarıyla çözebilmeleri amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adil ve kadınların güçlenmesini önceleyen yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen program kapsamında kadınlara marangozluk, tesisat, araç bakımı, tamirat ve boyacılık alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm üretebilmelerini sağlamak amacıyla "Hayatımın Ustasıyım" programı başlatıldı.

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