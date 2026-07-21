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        Muğla'da turistleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Muğla'da turistleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.


        E.Ç. (40) idaresindeki, 48 D 4121 plakalı tur aracı, Esentepe Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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