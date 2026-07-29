Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve çok güçlü bir müdahale edildiği belirtildi.



Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı."



Açıklamada, mücadelenin yangın tamamen söndürülene kadar aynı titizlikle devam edeceği vurgulandı.



Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



