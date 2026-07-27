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        Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Trabzonspor altyapısında yetişen Poyraz Efe Yıldırım, kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

        Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 3 gol attı.

        Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Poyraz Efe Yıldırım'a yeni sezonda başarı dilenerek, "Muğlaspor'a hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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