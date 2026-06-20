Sahile izinsiz beton döktüğü belirlenen firmaya 150 bin lira idari para cezası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.
Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde, tonoz imalatı amacıyla sahil kesiminde beton döküm çalışması yapıldığı belirlendi.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan inceleme ve denetimlerin ardından ilgili firmaya toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Öte yandan, sahile dökülen beton ve diğer malzemelerin firma tarafından bölgeden kaldırıldığı bildirildi.
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