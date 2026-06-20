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        Sahile izinsiz beton döktüğü belirlenen firmaya 150 bin lira idari para cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Sahile izinsiz beton döktüğü belirlenen firmaya 150 bin lira idari para cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.

        Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde, tonoz imalatı amacıyla sahil kesiminde beton döküm çalışması yapıldığı belirlendi.

        Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan inceleme ve denetimlerin ardından ilgili firmaya toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Öte yandan, sahile dökülen beton ve diğer malzemelerin firma tarafından bölgeden kaldırıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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